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13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего пенсионера из Уфы обнаружили мертвым

Полиция и волонтеры искали его несколько дней.

68-летний Сергей Кривошеев пропал еще в конце сентября. Ранним утром 29-го мужчина вышел из 13-й больницы и исчез в неизвестном направлении. Заявление на розыск пенсионера было подано в полицию, к поискам подключились и волонтеры, ориентировки были размещены в соцсетях и во многих СМИ.

В пятницу, 6 октября, появились новости. К несчастью, плохие.

— Сергей Кривошеев найден, он погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, — сообщается в официальной группе «Поиск детей — Уфа». Подробности происшествия не сообщаются.

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