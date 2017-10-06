Пропавшего пенсионера из Уфы обнаружили мертвым
Полиция и волонтеры искали его несколько дней.
Полиция и волонтеры искали его несколько дней.
68-летний Сергей Кривошеев пропал еще в конце сентября. Ранним утром 29-го мужчина вышел из 13-й больницы и исчез в неизвестном направлении. Заявление на розыск пенсионера было подано в полицию, к поискам подключились и волонтеры, ориентировки были размещены в соцсетях и во многих СМИ.
В пятницу, 6 октября, появились новости. К несчастью, плохие.
— Сергей Кривошеев найден, он погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, — сообщается в официальной группе «Поиск детей — Уфа». Подробности происшествия не сообщаются.