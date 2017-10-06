Пропавшего пенсионера из Уфы обнаружили мертвым

68-летний Сергей Кривошеев пропал еще в конце сентября. Ранним утром 29-го мужчина вышел из 13-й больницы и исчез в неизвестном направлении. Заявление на розыск пенсионера было подано в полицию, к поискам подключились и волонтеры, ориентировки были размещены в соцсетях и во многих СМИ.