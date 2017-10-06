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14:33 (мск), источник: Sputnik

Свидетели по делу Ибрагимова: Жасур ушел домой в нормальном состоянии

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Вчера в Мирабадском районном суде состоялось четвертое слушание по делу о гибели учащегося медколледжа им. Боровского Жасурбека Ибрагимова.

Источник: Sputnik

Напомним, по данному факту Следственный отдел ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело в отношении Исломбека Тулаганова по части 3 (пункт «д» статьи 104 УК РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

С четвертого слушания подсудимого Ислома Тулаганова защищает еще один адвокат.

Вчера суд заслушал показания свидетелей Хурмата Х. и Мухаммада Пулатова. Хурмат утверждал что Жасура Ибрагимова никто не бил кроме Ислома Тулаганова и добавил что состояние Жасура было нормальным когда он ушел домой.

Еще один свидетель Мухаммад Пулатов не смог ответить на некоторые вопросы суда.

Мать Ислома Тулаганова получила предупреждение за подсказки свидетелям о том как произошло событие.

Семнадцатилетний студент медицинского колледжа имени Боровского Жасурбек Ибрагимов был избит 3 мая 2017 года, предположительно, группой своих однокурсников.

В ходе драки он получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. После многочисленных операций он скончался 1 июня в реанимационном отделении Республиканского центра экстренной медпомощи. По факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело, расследование инцидента взял под личный контроль генеральный прокурор республики.

Инцидент вызвал негодование среди жителей столицы, которые устраивали митинг и собирали подписи, чтобы обеспечить справедливое расследование и привлечение всех виновных к ответственности.

После случившегося образовательное учреждение было реорганизовано.

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