Силовики нашли уязвимисти при проведении массовой эвакуации в Челябинске

Челябинск, 6 октября, — Екатерина Степанюк, «АиФ-Челябинск».

Анализ проведения массовых эвакуаций в Челябинске после сообщений о лжеминировании социальных и административных учреждений в городе 4 и 5 октября выявил ряд недочётов, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «АиФ-Челябинск» министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

«Говорить о правильности либо неправильности действий администрации всё-таки рано, тем не менее, первичный анализ показал, что в ряде случаев есть смысл подготовиться и провести дополнительный инструктаж людей, возможно, провести какие-то точечные тренировки. Потому что, как было видно по соцсетям, покидая помещение люди стояли рядом с выходом. Если бы там находилось взрывное устройство, и, не дай бог, произошёл взрыв, эти люди однозначно бы пострадали, — заявил Евгений Савченко. — Поэтому в рамках мероприятий по гражданской обороне надо поработать над обучением, оповещением и эвакуацией людей. Такого рода уязвимости есть. Если правоохранительные органы выявят системные дефекты и уязвимость, однозначно на муниципальном уровне будут проведены внеочередные заседания антирористических комиссий и приняты системные решения».

По словам министра общественной безопасности Челябинской области, 4 октября поступило 162 звонка о минировании зданий в Челябинске и три — в Копейске. Днём 5 октября из-за аналогичных звонков были эвакуированы семь школ, а после 22 часов вечера — ещё три торгово-развлекательных центра.

«Сразу при получении соответствующих сигналов администрациями учреждений были приняты меры по эвакуации людей, а сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке. Взрывных устройств в конечном итоге нигде не установлено», — уточнил Евгений Савченко.

Министр рассказал, что челябинские силовики ещё до официального сообщения ФСБ России подозревали, что веерная рассылка о ложном минировании поступила по IP-телефонии от робота из-за рубежа. Однако в любом случае спасатели должны были провести по ним проверки и принять меры.