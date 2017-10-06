Силовики нашли уязвимисти при проведении массовой эвакуации в Челябинске
Жителям мегаполиса предстоит пройти дополнительный инструктаж.
Жителям мегаполиса предстоит пройти дополнительный инструктаж.
Челябинск, 6 октября, — Екатерина Степанюк, «АиФ-Челябинск».
Анализ проведения массовых эвакуаций в Челябинске после сообщений о лжеминировании социальных и административных учреждений в городе 4 и 5 октября выявил ряд недочётов, сообщил на
«Говорить о правильности либо неправильности действий администрации
По словам министра общественной безопасности Челябинской области, 4 октября поступило 162 звонка о минировании зданий в Челябинске и три — в Копейске. Днём 5 октября
«Сразу при получении соответствующих сигналов администрациями учреждений были приняты меры по эвакуации людей, а сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке. Взрывных устройств в конечном итоге нигде не установлено», — уточнил Евгений Савченко.
Министр рассказал, что челябинские силовики ещё до официального сообщения ФСБ России подозревали, что веерная рассылка о ложном минировании поступила по
Напомним, первая волна эвакуации прошла в Челябинске 11 сентября. Глава Челябинска Евгений Тефтелев на экстренном заседание антитеррористического штаба тогда заявил, что необходимость массовой эвакуации посетителей из крупных ТРК также выявила ряд слабых сторон в организации безопасности.