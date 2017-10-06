МЧС Башкирии приведено в режим повышенной готовности в связи со вспышкой ящура

Документ есть в распоряжении агентства «Башинформ». Из него следует, что в связи с заболеванием крупного рогатого скота ящуром на территории Туймазинского района и в целях обеспечения сил и средств ГУ МЧС России РБ, подчиненных подразделений к оперативному реагированию по возможным ЧС, с 16 часов 6 октября до особого распоряжения для органов управления и сил постоянной готовности МЧС, предназначенных для оперативного реагирования, вводится режим повышенной готовности.