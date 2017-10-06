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14:10 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС Башкирии приведено в режим повышенной готовности в связи со вспышкой ящура

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. МЧС Башкирии приведено в режим повышенной готовности из-за вспышки ящура. Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов.

Источник: Башинформ

Документ есть в распоряжении агентства «Башинформ». Из него следует, что в связи с заболеванием крупного рогатого скота ящуром на территории Туймазинского района и в целях обеспечения сил и средств ГУ МЧС России РБ, подчиненных подразделений к оперативному реагированию по возможным ЧС, с 16 часов 6 октября до особого распоряжения для органов управления и сил постоянной готовности МЧС, предназначенных для оперативного реагирования, вводится режим повышенной готовности.

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