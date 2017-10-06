На трассе под Волгоградом перевернулся «ВАЗ», пострадали трое мужчин
Трое мужчин пострадали в ДТП с автомобилем «ВАЗ- 2108» в Николаевском районе 5 октября, в четверг.
Трое мужчин пострадали в ДТП с автомобилем «ВАЗ- 2108» в Николаевском районе 5 октября, в четверг.
Автомобиль перевернулся на 628 километре трассы «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград».
«42-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, и автомобиль перевернулся в кювет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Двое пассажиров — мужчины в возрасте 38 и 26 лет, а также сам водитель были доставлены в больницу с травмами.
Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются. Известно, что автомобиль не был зарегистрирован.