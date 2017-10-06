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17:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

На трассе под Волгоградом перевернулся «ВАЗ», пострадали трое мужчин

Трое мужчин пострадали в ДТП с автомобилем «ВАЗ- 2108» в Николаевском районе 5 октября, в четверг.

Автомобиль перевернулся на 628 километре трассы «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград».

«42-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, и автомобиль перевернулся в кювет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Двое пассажиров — мужчины в возрасте 38 и 26 лет, а также сам водитель были доставлены в больницу с травмами.

Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются. Известно, что автомобиль не был зарегистрирован.

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