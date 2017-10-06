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17:30 (мск), источник: Вести - Калининград

Вооруженные топором и ножом преступники обокрали дом под Калининградом

В Гурьевском районе стражи порядка уличили двух местных жителей в совершении кражи.

Источник: Вести - Калининград

По данным полиции, злоумышленники, младшему из которых еще не исполнилось 18 лет, при помощи топора и консервного ножа взломали входную дверь, проникли в коттедж и похитили различное имущество на 109 тыс. руб. Задержать воров стражам порядка удалось по «горячим следам». Похищенное имущество изъято.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления МВД, в отношении задержанных возбуждено уголовное по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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