Вооруженные топором и ножом преступники обокрали дом под Калининградом

По данным полиции, злоумышленники, младшему из которых еще не исполнилось 18 лет, при помощи топора и консервного ножа взломали входную дверь, проникли в коттедж и похитили различное имущество на 109 тыс. руб. Задержать воров стражам порядка удалось по «горячим следам». Похищенное имущество изъято.