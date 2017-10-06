Экс-бухгалтер центра предпринимательства в Нижегородской области обвиняется в присвоении 1 млн рублей
Бывший бухгалтер центра предпринимательства Дзержинска Нижегородской области обвиняется в присвоении 1 млн рублей. Об этом объединенная
Бывший бухгалтер центра предпринимательства Дзержинска Нижегородской области обвиняется в присвоении 1 млн рублей. Об этом объединенная
По версии следствия, главный бухгалтер центра развития предпринимательства присвоила более 1 млн рублей с расчетного счета центра развития предпринимательства. Деньги она снимала со счета с мая 2014 по октябрь 2015 года. Указанные средства она перечислила на расчетные счета обществ, учредителями которых являлась сама и ее супруг.
Дело было возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала. Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд.