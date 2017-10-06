Похоронный кортеж попал в массовое ДТП в Павлодарской области
Авария произошла на загородной трассе по направлению Ленинский — Курчатов. В результате аварии трое человек были госпитализированы, передает NUR.KZ.
Авария произошла на загородной трассе по направлению Ленинский — Курчатов. В результате аварии трое человек были госпитализированы, передает NUR.KZ.
По словам очевидцев, водитель «Жигули» пытался совершить обгон, двигаясь в составе похоронной колонны. Перестроиться мужчина не успел, а потому резко сбросил скорость.
За ним направлялись еще два автомобиля, в итоге в него въехала идущая сзади «Тойота». В иномарку же следом по тому же сценарию врезалась «Волга».
В ДВД области сообщили, с места аварии в больницу были доставлены трое человек, еще трое отказались от госпитализации. Истинного виновника предстоит выяснять полицейским.
«По факту ДТП с участием трех автомашин, имевшего место на автодороге Ленинский — Курчатов в настоящее время проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в