Похоронный кортеж попал в массовое ДТП в Павлодарской области

По словам очевидцев, водитель «Жигули» пытался совершить обгон, двигаясь в составе похоронной колонны. Перестроиться мужчина не успел, а потому резко сбросил скорость.

За ним направлялись еще два автомобиля, в итоге в него въехала идущая сзади «Тойота». В иномарку же следом по тому же сценарию врезалась «Волга».

В ДВД области сообщили, с места аварии в больницу были доставлены трое человек, еще трое отказались от госпитализации. Истинного виновника предстоит выяснять полицейским.