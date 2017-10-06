В Екатеринбурге десятки детей заболели менингитом: Следственный комитет начал проверку

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 6 октября в правоохранительные органы поступил сигнал о массовом заболевании детей (предположительно, менингитом) в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Предварительно установлено, что признаки данного заболевания выявлены у нескольких десятков человек (в большинстве случаев это дети из разных семей). Часть заболевших в настоящее время госпитализирована в медучреждения для оказания им необходимой помощи.