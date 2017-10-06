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14:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге десятки детей заболели менингитом: Следственный комитет начал проверку

Следователи в Екатеринбурге проверяют информацию о массовом заболевании детей. Число пострадавших идет на десятки.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 6 октября в правоохранительные органы поступил сигнал о массовом заболевании детей (предположительно, менингитом) в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Предварительно установлено, что признаки данного заболевания выявлены у нескольких десятков человек (в большинстве случаев это дети из разных семей). Часть заболевших в настоящее время госпитализирована в медучреждения для оказания им необходимой помощи.

«Следователям СКР во взаимодействии с сотрудниками органов Роспотребнадзора предстоит выяснить точное количество пострадавших, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда, причиненного здоровью заболевших граждан», — отметили в следствии.

Там добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в декабре прошлого года в Свердловской области от последствий менингита скончался солдат-срочник ракетной дивизии.

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