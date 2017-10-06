В Екатеринбурге десятки детей заболели менингитом: Следственный комитет начал проверку
Следователи в Екатеринбурге проверяют информацию о массовом заболевании детей. Число пострадавших идет на десятки.
Следователи в Екатеринбурге проверяют информацию о массовом заболевании детей. Число пострадавших идет на десятки.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 6 октября в правоохранительные органы поступил сигнал о массовом заболевании детей (предположительно, менингитом) в
«Следователям СКР во взаимодействии с сотрудниками органов Роспотребнадзора предстоит выяснить точное количество пострадавших, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда, причиненного здоровью заболевших граждан», — отметили в следствии.
Там добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в декабре прошлого года в Свердловской области от последствий менингита скончался