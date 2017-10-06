ФСБ провела обыски в администрации Дзержинского района

5 октября сотрудники краевого УФСБ пришли с обысками в администрацию Дзержинского района. Эту информацию «Новостям Перми» подтвердили источники в правоохранительных органах.



Обыски могли быть связаны с первым заместителем главы Дзержинского района Николаем Ракинцевым, поскольку была изъята документация, связанная с его деятельностью. На время проверки он был отстранен от занимаемой должности, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».