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14:39 (мск), источник: Новости Перми

ФСБ провела обыски в администрации Дзержинского района

Во время мероприятия были изъяты документы, относящиеся к первому заместителю главы района Николаю Ракинцеву.

5 октября сотрудники краевого УФСБ пришли с обысками в администрацию Дзержинского района. Эту информацию «Новостям Перми» подтвердили источники в правоохранительных органах.

Обыски могли быть связаны с первым заместителем главы Дзержинского района Николаем Ракинцевым, поскольку была изъята документация, связанная с его деятельностью. На время проверки он был отстранен от занимаемой должности, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

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