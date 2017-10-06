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15:28 (мск), источник: РИАЦ

«Заказная» маршрутка № 10А попала в аварию, пытаясь скрыться от ГИБДД

Водитель микроавтобуса, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, столкнулся с легковым автомобилем «Мерседес». К счастью, никто не пострадал. Однако на водителя был составлен протокол, а маршрутка № 10А с табличкой «Заказной» отправилась на спецстоянку.

Источник: РИАЦ

ДТП произошло в ходе очередного рейда по выявлению технически неисправных микроавтобусов. Сотрудники ГИБДД остановили «заказной» микроавтобус, из которого сразу вышли все пассажиры. И пока с водителем общались сотрудники ГИБДД, владелец остановленного транспортного средства попытался его угнать. Инспекторы тут же начали преследование, однако продлилось оно не долго — всего через несколько сотен метров микроавтобус врезался в иномарку.

В итоге виновнику аварии выписали протокол, а транспортное средство в связи с выявленными нарушениями отправили на спецстоянку в связи с несоответствием требований, которые предъявляют к транспортным средствам, предназначенным для пассажирских перевозок.

Отметим, что рейды по выявлению технически неисправного общественного транспорта проводятся ежедневно. Они призваны навести порядок в сфере пассажирских перевозок, сделать их более безопасными для обеспечения волгоградцам того уровня транспортного обслуживания, которого они достойны. Результатом рейдов с начала года стало 500 протоколов о различных технических неисправностях. Порядка 35% от общего числа оформленных документов выписаны в отношении водителей и владельцев микроавтобусов, курсирующих под №№ 10А, 59З и 15С. Все они следовали по Волгограду с указанием «Заказной».

Чтобы обеспечить жителям и гостям города безопасные и удобные перевозки за последние 3 года на линии вышли порядка 400 современных автобусов большой и средней вместимости. Они следуют по вспомогательным и опорным маршрутам, охватывающим городские магистрали. Так, хаотично работавшие микроавтобусы уступили место комфортабельному и вместительному транспорту. Это способствует повышению пропускной способности улично-дорожной сети и снижению уровня аварийности на улицах города.

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