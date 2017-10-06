В ДТП погиб главврач Октябрьской горбольницы Михаил Андрианов
В четверг, 5 октября, около 17:00 на «Шигонском» перекрестке трассы М-5 столкнулись автомобиль Lada Priora и Toyota Corolla.
В четверг, 5 октября, около 17:00 на «Шигонском» перекрестке трассы М-5 столкнулись автомобиль Lada Priora и Toyota Corolla.
В отечественной легковушке Главврач ЦГБ г. Октябрьск Михаил Андрианов скончался от полученных ран, находясь пристегнутым на переднем пассажирском сидении, пишет
На месте работали два экипажа «скорой помощи». Девушке, управлявшей Toyota Corolla, была оказана психологическая помощь. Первый экипаж «скорой» госпитализировал водителя Priora, в которой погиб Андрианов.
Авария произошла, когда ВАЗ с главврачом Михаилом Андриановым двигался со стороны Октябрьска в направлении Москвы. В этот момент Toyota Corolla, двигающаяся во встречном направлении, начала поворот налево в направлении Шигон.