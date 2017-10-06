В ДТП погиб главврач Октябрьской горбольницы Михаил Андрианов

Источник: РИА "Новости"

В отечественной легковушке Главврач ЦГБ г. Октябрьск Михаил Андрианов скончался от полученных ран, находясь пристегнутым на переднем пассажирском сидении, пишет ktv-ray.

На месте работали два экипажа «скорой помощи». Девушке, управлявшей Toyota Corolla, была оказана психологическая помощь. Первый экипаж «скорой» госпитализировал водителя Priora, в которой погиб Андрианов.