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14:40 (мск), источник: Sputnik.by

СК: в Минске найдена убитой 23-летняя девушка

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые совершили убийство 23-летней жительницы Минска, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Тело убитой было обнаружено в Заводском районе столицы недалеко от Партизанского проспекта, где расположены корпуса Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).

«Оперативники, следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления», — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Беларуси.

Открытые источники в интернете сообщили, что администрация БГЭУ развесила на стенах одного из корпусов объявления о том, чтобы студенты были бдительными.

Гончарова в свою очередь заявила, что «поводов для опасений граждан за свою безопасность нет».

В правоохранительных органах пока не сообщают, каким образом была убита девушка, тело которой было найдено в ночь с 5 на 6 октября возле одного из корпусов БГЭУ.

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