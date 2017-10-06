СК: в Минске найдена убитой 23-летняя девушка
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые совершили убийство 23-летней жительницы Минска, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые совершили убийство 23-летней жительницы Минска, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Тело убитой было обнаружено в Заводском районе столицы недалеко от Партизанского проспекта, где расположены корпуса Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).
«Оперативники, следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления», — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Беларуси.
Открытые источники в интернете сообщили, что администрация БГЭУ развесила на стенах одного из корпусов объявления о том, чтобы студенты были бдительными.
Гончарова в свою очередь заявила, что «поводов для опасений граждан за свою безопасность нет».
В правоохранительных органах пока не сообщают, каким образом была убита девушка, тело которой было найдено в ночь с 5 на 6 октября возле одного из корпусов БГЭУ.