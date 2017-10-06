СК: в Минске найдена убитой 23-летняя девушка

Источник: Sputnik.by

Тело убитой было обнаружено в Заводском районе столицы недалеко от Партизанского проспекта, где расположены корпуса Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).

«Оперативники, следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления», — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Беларуси.

Открытые источники в интернете сообщили, что администрация БГЭУ развесила на стенах одного из корпусов объявления о том, чтобы студенты были бдительными.

Гончарова в свою очередь заявила, что «поводов для опасений граждан за свою безопасность нет».