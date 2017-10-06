В казахстанской степи обнаружено тело 15-летнего мальчика из Узбекистана

По делу назначены соответствующие экспертизы. Об этом сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

По данным прокурора, предварительно установлено, что гражданка Узбекистана Хамроева Умида с сыном Асулбеком прибыли в Жылыойский район из Узбекистана 13 июня. По устной договоренности мать и сын устроились работать чабанами в крестьянское хозяйство.

9 августа Хамроева оставила сына в крестьянском хозяйстве и уехала на родину. Вернувшись через месяц, женщина узнала, что Асулбек 2 сентября ушел в Кульсары и не вернулся.

В полицию женщина обратилась 12 сентября. Было начато досудебное расследование, организованы оперативно-розыскные мероприятия с использованием вертолёта ДЧС области.