В казахстанской степи обнаружено тело 15-летнего мальчика из Узбекистана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Расследование гибели 15-летнего гражданина Узбекистана Асулбека Хамроева в Атырауской области взято на контроль прокуратурой региона.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Расследование гибели 15-летнего гражданина Узбекистана Асулбека Хамроева в Атырауской области взято на контроль прокуратурой региона.
По делу назначены соответствующие экспертизы. Об этом сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.
По данным прокурора, предварительно установлено, что гражданка Узбекистана Хамроева Умида с сыном Асулбеком прибыли в Жылыойский район из Узбекистана 13 июня. По устной договоренности мать и сын устроились работать чабанами в крестьянское хозяйство.
9 августа Хамроева оставила сына в крестьянском хозяйстве и уехала на родину. Вернувшись через месяц, женщина узнала, что Асулбек 2 сентября ушел в Кульсары и не вернулся.
В полицию женщина обратилась 12 сентября. Было начато досудебное расследование, организованы
Тело мальчика, похожего по описанию на Асулбека, было обнаружено в степи 4 октября в 4−5 км от крестьянского хозяйства «Жасулан». Прокуратура и полиция выясняют все обстоятельства трагедии.