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14:29 (мск), источник: Podrobno.uz

В казахстанской степи обнаружено тело 15-летнего мальчика из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Расследование гибели 15-летнего гражданина Узбекистана Асулбека Хамроева в Атырауской области взято на контроль прокуратурой региона.

По делу назначены соответствующие экспертизы. Об этом сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

По данным прокурора, предварительно установлено, что гражданка Узбекистана Хамроева Умида с сыном Асулбеком прибыли в Жылыойский район из Узбекистана 13 июня. По устной договоренности мать и сын устроились работать чабанами в крестьянское хозяйство.

9 августа Хамроева оставила сына в крестьянском хозяйстве и уехала на родину. Вернувшись через месяц, женщина узнала, что Асулбек 2 сентября ушел в Кульсары и не вернулся.

В полицию женщина обратилась 12 сентября. Было начато досудебное расследование, организованы оперативно-розыскные мероприятия с использованием вертолёта ДЧС области.

Тело мальчика, похожего по описанию на Асулбека, было обнаружено в степи 4 октября в 4−5 км от крестьянского хозяйства «Жасулан». Прокуратура и полиция выясняют все обстоятельства трагедии.

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