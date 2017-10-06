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14:52 (мск), источник: Новости Перми

На Вышке-1 перевернулась «Газель»

ДТП случилось около трех часов дня 6 октября на улице Мостовой. У водителя случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением.

Как сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на краевое ГИБДД, во время приступа автомобилист потерял управление и наехал на бордюр, а после машину опрокинуло на бок.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии затруднено движение, участникам дорожного движения рекомендуется объезжать участок по улице Соликамской.

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