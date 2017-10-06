В Калининграде на пр. Мира микроавтобус врезался в фуру
На пр. Мира в Калининграде, на узком участке дороги микроавтобус не разъехался с фурой. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец аварии Андрей Тарасов.
На пр. Мира в Калининграде, на узком участке дороги микроавтобус не разъехался с фурой. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец аварии Андрей Тарасов.
ДТП случилось около 12:30 в конце пр. Мира, примерно в 50 метрах от поворота на ул. Штурвальную.
«Там узкая полоса и небольшое закругление дороги. Микроавтобус ехал в сторону центра города, фура навстречу. Там машинам нужно держаться ближе к обочине. “Микрик” не успел среагировать. Сначала он царапал кабину, пока не врезался в контейнер. Его развернуло боком. Не знаю что с водителем, но судя по повреждениям машины, он тоже пострадал», — рассказал Андрей Тарасов.
По сообщениям автомобилистов, движение на этом участке было затруднено.