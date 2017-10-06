Пропавшую в Красноярском крае девушку нашли в Приангарье
Полицейские Иркутска нашли ушедшую 2 сентября из дома в Ачинске 15-летнюю Екатерину В.
Полицейские Иркутска нашли ушедшую 2 сентября из дома в Ачинске 15-летнюю Екатерину В.
О пропаже девочки сообщила ее мачеха. Как всегда в таких случаях пропавшую искали не только полицейские, но и волонтеры. Правоохранители установили, что девушка автостопом добралась до Иркутска, где ее и опознали местные полицейские, у которых была ориентировка. Там ее доставили в реабилитационный центр. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на KrasnoyarskMedia.
Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ачинский» отправились в рабочую командировку, чтобы вернуть подростка в семью.