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17:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пропавшую в Красноярском крае девушку нашли в Приангарье

Полицейские Иркутска нашли ушедшую 2 сентября из дома в Ачинске 15-летнюю Екатерину В.

О пропаже девочки сообщила ее мачеха. Как всегда в таких случаях пропавшую искали не только полицейские, но и волонтеры. Правоохранители установили, что девушка автостопом добралась до Иркутска, где ее и опознали местные полицейские, у которых была ориентировка. Там ее доставили в реабилитационный центр. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на KrasnoyarskMedia.

Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ачинский» отправились в рабочую командировку, чтобы вернуть подростка в семью.

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