Пропавшую в Красноярском крае девушку нашли в Приангарье

О пропаже девочки сообщила ее мачеха. Как всегда в таких случаях пропавшую искали не только полицейские, но и волонтеры. Правоохранители установили, что девушка автостопом добралась до Иркутска, где ее и опознали местные полицейские, у которых была ориентировка. Там ее доставили в реабилитационный центр. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на KrasnoyarskMedia.