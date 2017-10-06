Двое калининградцев украли с судоремонтного завода 45 бронзовых иллюминаторов

Источник: Новый Калининград

«Транспортными полицейскими было установлено, что совершили преступление двое калининградцев 33 и 39 лет. Они тайно проникли на территорию завода и украли иллюминаторы. Похищенное имущество жители Калининградской области вынесли через проем в заборе, а затем сдали бронзовые окна корабля в пункт приема металлолома за 15 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе МВД.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что один из воров ранее работал сварщиком на данном заводе. Общий вес похищенного имущества составил более полутонны. Сумма причиненного ущерба составила около 4 млн рублей.