Двое калининградцев украли с судоремонтного завода 45 бронзовых иллюминаторов
С территории одного из калининградских судоремонтных заводов украли 45 штук бронзовых иллюминаторов и крышек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
С территории одного из калининградских судоремонтных заводов украли 45 штук бронзовых иллюминаторов и крышек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
«Транспортными полицейскими было установлено, что совершили преступление двое калининградцев 33 и 39 лет. Они тайно проникли на территорию завода и украли иллюминаторы. Похищенное имущество жители Калининградской области вынесли через проем в заборе, а затем сдали бронзовые окна корабля в пункт приема металлолома за 15 тысяч рублей», — пояснили в
В ходе предварительного расследования полиция установила, что один из воров ранее работал сварщиком на данном заводе. Общий вес похищенного имущества составил более полутонны. Сумма причиненного ущерба составила около 4 млн рублей.
В настоящее время следователем Западного линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража (совершенная в особо крупном размере)». Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.