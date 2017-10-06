Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Секс сокращает жизнь
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12184-й праздник пива «Октоберфест»
17:02 (мск), источник: Новый Калининград

Двое калининградцев украли с судоремонтного завода 45 бронзовых иллюминаторов

С территории одного из калининградских судоремонтных заводов украли 45 штук бронзовых иллюминаторов и крышек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Источник: Новый Калининград

«Транспортными полицейскими было установлено, что совершили преступление двое калининградцев 33 и 39 лет. Они тайно проникли на территорию завода и украли иллюминаторы. Похищенное имущество жители Калининградской области вынесли через проем в заборе, а затем сдали бронзовые окна корабля в пункт приема металлолома за 15 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе МВД.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что один из воров ранее работал сварщиком на данном заводе. Общий вес похищенного имущества составил более полутонны. Сумма причиненного ущерба составила около 4 млн рублей.

В настоящее время следователем Западного линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража (совершенная в особо крупном размере)». Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вечерний @Калининград: первый среди равных, в Москву под дождём и защита БФУ
Шесть человек погибли в Подмосковье в аварии с автобусом
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России Предсказать, кто выйдет с первых минут на матч с Южной Кореей, не взялся бы даже осьминог Пауль, будь он жив. И это одна из интриг игры
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь