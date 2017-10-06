Тела погибших при пожаре на НПЗ в Нижегородской области пока не найдены

Сообщается, что работники строительной организации по договору субподряда выполняли на территории товарно-сырьевого производства ремонтные работы на бензиновом резервуаре. Как уточнили НИА «Нижний Новгород», четверо сотрудников числятся пропавшими без вести: 61-летний и 51-летний слесари-монтажники, 28-летний электрогазосварщик и 51-летний крановщик. Известно, что они выполняли указанные работы, но их тела пока не найдены.

Организовано расследование, также инициированы две внеплановые проверки подрядчика ООО «АРС-НН» и субподрядчика ООО «Комплексмонтаж».

Представитель кстовского ООО «АРС-НН» отказался сообщить НИА «Нижний Новгород» информацию по ситуации с ЧП. «Мне нечего вам сказать», — трижды повторил он.

Напомним, пожар начался днем 5 октября и был потушен вечером. По предварительным данным, при пожаре погибли четверо сотрудников субподрядной организации (ООО «Комплексмонтаж»), по данному факту возбуждено уголовное дело.