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17:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Тела погибших при пожаре на НПЗ в Нижегородской области пока не найдены

Госинспекция труда принимает участие в расследовании группового несчастного случая, произошедшего на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово). Об этом инспекция сообщила 6 октября 2017 года. Согласно информации, на место происшествия выезжал руководитель Гострудиснпекции Андрей Емельянов.

Сообщается, что работники строительной организации по договору субподряда выполняли на территории товарно-сырьевого производства ремонтные работы на бензиновом резервуаре. Как уточнили НИА «Нижний Новгород», четверо сотрудников числятся пропавшими без вести: 61-летний и 51-летний слесари-монтажники, 28-летний электрогазосварщик и 51-летний крановщик. Известно, что они выполняли указанные работы, но их тела пока не найдены.

Организовано расследование, также инициированы две внеплановые проверки подрядчика ООО «АРС-НН» и субподрядчика ООО «Комплексмонтаж».

Представитель кстовского ООО «АРС-НН» отказался сообщить НИА «Нижний Новгород» информацию по ситуации с ЧП. «Мне нечего вам сказать», — трижды повторил он.

Напомним, пожар начался днем 5 октября и был потушен вечером. По предварительным данным, при пожаре погибли четверо сотрудников субподрядной организации (ООО «Комплексмонтаж»), по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после возгорания и не выявил превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ.

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