В Башкирии за пытки будут судить полицейских
Уголовное дело о пытках током жителя Нефтекамска в день полиции ушло в суд.
Уголовное дело о пытках током жителя Нефтекамска в день полиции ушло в суд.
Уголовное дело о пытках током жителя Нефтекамска Венера Мардамшина двумя сотрудниками полиции поступило в Нефтекамский городской суд. Об этом сообщила
По данным следствия, начальник уголовного розыска Ильвир Сагитов и старший оперуполномоченный Радим Хайруллин обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Оба сотрудника в ходе следствия вину не признали.
«22 ноября 2016 года в Комитет по предотвращению пыток за юридической помощью обратился Венер Мардамшин, — говорит юрист комитета Евгений Литвинов. — Он рассказал, что 10 ноября был схвачен четырьмя мужчинами, которые сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Со слов Венера позже выяснилось, что это были сотрудники полиции, которые доставили его в городской опорный пункт участковых, после чего начали избивать, применяя дубинки и электрошокер, и требовали от Венера признания в похищении женщины. Однако попытки полицейских добиться от Венера признания в совершении преступления оказались безуспешными».
28 декабря прошлого года в этом деле появился первый обвиняемый — начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов. Сейчас он находится под стражей в СИЗО.
25 июля 2017 года вторым обвиняемым по этой же статье стал его подчиненный — старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД по Нефтекамску Радим Хайруллин. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие не оставило без внимания и противоправные действия других неустановленных сотрудников полиции — материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.
20 сентября следователи второго отдела по особо важным делам следственного управления СК РФ по РБ завершили расследование уголовного дела. После утверждения обвинительного заключения первым заместителем прокурора республики Олегом Горбуновым оно направлено в Нефтекамский городской суд.