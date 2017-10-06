В Башкирии за пытки будут судить полицейских

Уголовное дело о пытках током жителя Нефтекамска Венера Мардамшина двумя сотрудниками полиции поступило в Нефтекамский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба комитета против пыток РФ.

По данным следствия, начальник уголовного розыска Ильвир Сагитов и старший оперуполномоченный Радим Хайруллин обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Оба сотрудника в ходе следствия вину не признали.

«22 ноября 2016 года в Комитет по предотвращению пыток за юридической помощью обратился Венер Мардамшин, — говорит юрист комитета Евгений Литвинов. — Он рассказал, что 10 ноября был схвачен четырьмя мужчинами, которые сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Со слов Венера позже выяснилось, что это были сотрудники полиции, которые доставили его в городской опорный пункт участковых, после чего начали избивать, применяя дубинки и электрошокер, и требовали от Венера признания в похищении женщины. Однако попытки полицейских добиться от Венера признания в совершении преступления оказались безуспешными».

28 декабря прошлого года в этом деле появился первый обвиняемый — начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов. Сейчас он находится под стражей в СИЗО.

25 июля 2017 года вторым обвиняемым по этой же статье стал его подчиненный — старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД по Нефтекамску Радим Хайруллин. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие не оставило без внимания и противоправные действия других неустановленных сотрудников полиции — материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.