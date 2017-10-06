Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Суд ответил лишенной медали российской олимпийской чемпионке
Эксперт: почему нельзя спать четыре часа в сутки или урывками
Умерла актриса Анна Вяземски
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Эксперт: ощущение, что за нашими командирами в Сирии идёт "охота"
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
15:25 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии за пытки будут судить полицейских

Уголовное дело о пытках током жителя Нефтекамска в день полиции ушло в суд.

Уголовное дело о пытках током жителя Нефтекамска Венера Мардамшина двумя сотрудниками полиции поступило в Нефтекамский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба комитета против пыток РФ.

По данным следствия, начальник уголовного розыска Ильвир Сагитов и старший оперуполномоченный Радим Хайруллин обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Оба сотрудника в ходе следствия вину не признали.

«22 ноября 2016 года в Комитет по предотвращению пыток за юридической помощью обратился Венер Мардамшин, — говорит юрист комитета Евгений Литвинов. — Он рассказал, что 10 ноября был схвачен четырьмя мужчинами, которые сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Со слов Венера позже выяснилось, что это были сотрудники полиции, которые доставили его в городской опорный пункт участковых, после чего начали избивать, применяя дубинки и электрошокер, и требовали от Венера признания в похищении женщины. Однако попытки полицейских добиться от Венера признания в совершении преступления оказались безуспешными».

28 декабря прошлого года в этом деле появился первый обвиняемый — начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов. Сейчас он находится под стражей в СИЗО.

25 июля 2017 года вторым обвиняемым по этой же статье стал его подчиненный — старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД по Нефтекамску Радим Хайруллин. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие не оставило без внимания и противоправные действия других неустановленных сотрудников полиции — материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

20 сентября следователи второго отдела по особо важным делам следственного управления СК РФ по РБ завершили расследование уголовного дела. После утверждения обвинительного заключения первым заместителем прокурора республики Олегом Горбуновым оно направлено в Нефтекамский городской суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Какие продукты вскоре подорожают
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь