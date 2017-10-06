Дело о гибели 2 человек при взрыве в воронежской сауне дошло до суда
Дело о гибели двоих мужчин при взрыве в сауне «Барин» в Монтажном проезде дошло до суда, сообщила
Дело о гибели двоих мужчин при взрыве в сауне «Барин» в Монтажном проезде дошло до суда, сообщила
ЧП произошло 11 декабря 2016 года: в сауне взорвалось отопительное оборудование
По версии следствия, уроженец Ижевска без оформления в установленном порядке разместил на первом этаже здания в Монтажном проезде банный комплекс, а на втором этаже — хостел. Чтобы сэкономить время и деньги на проведение газа, мужчина в нарушение правил кустарным способом установил газовое оборудование, что и стало причиной взрыва.
Следователи также выяснили, что после взрыва гендиректор приезжал к своей сотруднице и, угрожая убийством, требовал не рассказывать про самостоятельное проведение газа.
Бизнесмену предстоит ответить в суде за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, а также за принуждение к даче ложных показаний с угрозами убийством.
На предварительном следствии бизнесмен, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вину признал частично. По ходатайству следователей Левобережный райсуд отправил гендиректора в СИЗО.