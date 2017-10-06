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16:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

Дело о гибели 2 человек при взрыве в воронежской сауне дошло до суда

Дело о гибели двоих мужчин при взрыве в сауне «Барин» в Монтажном проезде дошло до суда, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 6 октября. Перед судом предстанет 48-летний генеральный директор сауны, уроженец Ижевска.

ЧП произошло 11 декабря 2016 года: в сауне взорвалось отопительное оборудование из-за утечки газа. После тушения пожара спасатели нашли под завалами здания тела двух мужчин 66 и 46 лет. Из-за взрыва также пострадала 41-летняя женщина.

По версии следствия, уроженец Ижевска без оформления в установленном порядке разместил на первом этаже здания в Монтажном проезде банный комплекс, а на втором этаже — хостел. Чтобы сэкономить время и деньги на проведение газа, мужчина в нарушение правил кустарным способом установил газовое оборудование, что и стало причиной взрыва.

Следователи также выяснили, что после взрыва гендиректор приезжал к своей сотруднице и, угрожая убийством, требовал не рассказывать про самостоятельное проведение газа.

Бизнесмену предстоит ответить в суде за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, а также за принуждение к даче ложных показаний с угрозами убийством.

На предварительном следствии бизнесмен, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вину признал частично. По ходатайству следователей Левобережный райсуд отправил гендиректора в СИЗО.

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