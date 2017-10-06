Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Эксперт: почему нельзя спать четыре часа в сутки или урывками
Умерла актриса Анна Вяземски
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Губерниев публично сделал замечание Макеевой о полноте
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
15:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге 40 человек госпитализированы с менингитом

Начата проверка.

В больницы Екатеринбурга попали 40 человек, проживающих в частном секторе Верх-Исетского района города. У всех — признаки инфекционного заболевания, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Зарегистрировано 18 очагов заболевания. В частности, госпитализированы взрослые и дети с улиц Шекспира, Краснокамской, переулка Скоростного и некоторых других.

К прокурорской проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучат качество питьевой воды, используемой в семьях пострадавших, а также выяснят, при каких обстоятельствах заболели жители района. Пробы воды из подземных скважин микрорайона, в котором проживают пострадавшие, уже находятся на исследовании.

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что предположительный диагноз заболевших — «Менингит». По факту произошедшего ведомство начало доследственную проверку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Челябинская прокуратура нашла виновного в ДТП с 13 пострадавшими
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь