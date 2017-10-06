В Екатеринбурге 40 человек госпитализированы с менингитом

В больницы Екатеринбурга попали 40 человек, проживающих в частном секторе Верх-Исетского района города. У всех — признаки инфекционного заболевания, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Зарегистрировано 18 очагов заболевания. В частности, госпитализированы взрослые и дети с улиц Шекспира, Краснокамской, переулка Скоростного и некоторых других.

К прокурорской проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучат качество питьевой воды, используемой в семьях пострадавших, а также выяснят, при каких обстоятельствах заболели жители района. Пробы воды из подземных скважин микрорайона, в котором проживают пострадавшие, уже находятся на исследовании.