В Екатеринбурге 40 человек госпитализированы с менингитом
Начата проверка.
Начата проверка.
В больницы Екатеринбурга попали 40 человек, проживающих в частном секторе
Зарегистрировано 18 очагов заболевания. В частности, госпитализированы взрослые и дети с улиц Шекспира, Краснокамской, переулка Скоростного и некоторых других.
К прокурорской проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты изучат качество питьевой воды, используемой в семьях пострадавших, а также выяснят, при каких обстоятельствах заболели жители района. Пробы воды из подземных скважин микрорайона, в котором проживают пострадавшие, уже находятся на исследовании.
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