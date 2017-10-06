В Пермском крае «скорая» снесла забор медицинского колледжа
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Пермском крае автомобиль скорой помощи снёс забор. Происшествие случилось сегодня около 13.40 в городе Чайковском на улице Мира, 2.
«По предварительным данным водитель автомобиля “Газель” не зафиксировал транспортное средство, по этой причине машина скатилась по уклону, и столкнулась с забором медицинского колледжа», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Игорь Кетов.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.