Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» РФ - СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Умерла актриса Анна Вяземски
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
15:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае «скорая» снесла забор медицинского колледжа

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Пермском крае автомобиль скорой помощи снёс забор. Происшествие случилось сегодня около 13.40 в городе Чайковском на улице Мира, 2.

«По предварительным данным водитель автомобиля “Газель” не зафиксировал транспортное средство, по этой причине машина скатилась по уклону, и столкнулась с забором медицинского колледжа», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Игорь Кетов.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Какие продукты вскоре подорожают
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь