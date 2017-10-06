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16:43 (мск), источник: Югополис

Водитель Porsche устроил массовое ДТП в Краснодаре

Авария произошла днем 6 октября на улице Красных Партизан в Краснодаре.

Как сообщили «Югополису» в ГИБДД Краснодара, днем 6 октября на улице Красных Партизан в Краснодаре произошло ДТП с участием 4 автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche двигался по улице Красных Партизан к центру, но, нарушив правила, на одном из поворотов не уступил дорогу автомобилю Renault, в результате чего произошло столкновение.

После удара Porsche отбросило на автомобиль Ford, затем на Chevrolet.

Участники ДТП отделались легкими ушибами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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