Водитель Porsche устроил массовое ДТП в Краснодаре

Как сообщили «Югополису» в ГИБДД Краснодара, днем 6 октября на улице Красных Партизан в Краснодаре произошло ДТП с участием 4 автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche двигался по улице Красных Партизан к центру, но, нарушив правила, на одном из поворотов не уступил дорогу автомобилю Renault, в результате чего произошло столкновение.