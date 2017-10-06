Группа медиков Узбекистана вылетела в Россию
Группа медиков Узбекистана вылетела в Россию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате
Группа медиков Узбекистана вылетела в Россию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате
ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда произошло 6 октября 2017 года. В результате ДТП погибли 16 человек, включая 15 граждан Узбекистана. Пять граждан Узбекистана госпитализированы с различными ранениями.
Минздрав отмечает, что для оказания помощи пострадавшим создана оперативная группа. Группу возглавил заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан — Генеральный директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Абдухаким Хаджибаев.
В состав группы вошли хирург, нейрохирург, травматолог, ортопед,
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи подготовлены резервные места для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим. Доставлены дополнительные лекарства и другие медицинские средства.