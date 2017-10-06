Группа медиков Узбекистана вылетела в Россию

Источник: Uzdaily.uz

ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда произошло 6 октября 2017 года. В результате ДТП погибли 16 человек, включая 15 граждан Узбекистана. Пять граждан Узбекистана госпитализированы с различными ранениями.

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Минздрав отмечает, что для оказания помощи пострадавшим создана оперативная группа. Группу возглавил заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан — Генеральный директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Абдухаким Хаджибаев.

В состав группы вошли хирург, нейрохирург, травматолог, ортопед, реаниматолог-анестезиолог и невролог. Они обеспечены необходимыми медицинскими средствами и лекарствами.