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16:48 (мск), источник: АиФ Самара

По факту смерти двух рабочих возбуждено уголовное дело

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух мужчин на территории УПН ООО «Байтекс» возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Трагедия произошла 4 сентября 2017 года. На территории УПН ООО «Байтекс», расположенном в Камышлинском районе, в результате нарушения правил охраны труда должностными лицами ООО «ЭкоПромСервис», при выполнении работ по зачистке дренажной емкости для сброса стоков ливневой канализации, двое работников указанного общества получили острое отравление продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом, что привело к смерти смерть на месте происшествия.

По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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