По факту смерти двух рабочих возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла 4 сентября 2017 года. На территории УПН ООО «Байтекс», расположенном в Камышлинском районе, в результате нарушения правил охраны труда должностными лицами ООО «ЭкоПромСервис», при выполнении работ по зачистке дренажной емкости для сброса стоков ливневой канализации, двое работников указанного общества получили острое отравление продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом, что привело к смерти смерть на месте происшествия.