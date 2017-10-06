Омский суд утвердил приговор экс-чиновнику, оставившему без жилья 99 дольщиков

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Омский областной суд оставил без изменения приговор бывшему директору бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства Омской области» Андрею Котову, который приговорен к 3 годам и 10 месяцам колонии за превышение должностных полномочий, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. По вине экс-чиновника 99 дольщиков остались без приобретенного жилья.

«Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора бюджетного учреждения Омской области “Агентство жилищного строительства Омской области” Андрея Котова. Приговор Первомайского районного суда Омска оставлен без изменения и вступил в законную силу», — рассказала Булихова.

По ее словам, с 2013 по 2015 год Котов передал подрядчику ООО «Спецэлектромонтаж» более 156 млн рублей на строительство дома. Часть этих денег принадлежала 99 гражданам в рамках долевого участия в строительстве. При этом чиновник подписал все документы, подтверждающие полное завершение строительных работ, осознавая, что при возведении здания допущены грубые ошибки и дом не готов к сдаче в эксплуатацию. В результате на объекте не были выполнены работы более чем на 18,6 млн рублей, а дом так и не сдали в эксплуатацию.

В августе 2017 года Первомайский районный суд Омска приговорил Котова к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Также суд запретил бывшему чиновнику в течение 2 лет и 6 месяцев занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационной и административно-хозяйственной деятельности. Котов своей вины не признал и подал апелляцию. По его мнению, в деле отсутствуют доказательства о его причастности к преступлению.