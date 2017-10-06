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16:26 (мск), источник: ТАСС

Омский суд утвердил приговор экс-чиновнику, оставившему без жилья 99 дольщиков

Бывший директор бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства Омской области» Андрей Котов был приговорен к 3 годам и 10 месяцам колонии за превышение должностных полномочий.

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Омский областной суд оставил без изменения приговор бывшему директору бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства Омской области» Андрею Котову, который приговорен к 3 годам и 10 месяцам колонии за превышение должностных полномочий, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. По вине экс-чиновника 99 дольщиков остались без приобретенного жилья.

«Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора бюджетного учреждения Омской области “Агентство жилищного строительства Омской области” Андрея Котова. Приговор Первомайского районного суда Омска оставлен без изменения и вступил в законную силу», — рассказала Булихова.

По ее словам, с 2013 по 2015 год Котов передал подрядчику ООО «Спецэлектромонтаж» более 156 млн рублей на строительство дома. Часть этих денег принадлежала 99 гражданам в рамках долевого участия в строительстве. При этом чиновник подписал все документы, подтверждающие полное завершение строительных работ, осознавая, что при возведении здания допущены грубые ошибки и дом не готов к сдаче в эксплуатацию. В результате на объекте не были выполнены работы более чем на 18,6 млн рублей, а дом так и не сдали в эксплуатацию.

В августе 2017 года Первомайский районный суд Омска приговорил Котова к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Также суд запретил бывшему чиновнику в течение 2 лет и 6 месяцев занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационной и административно-хозяйственной деятельности. Котов своей вины не признал и подал апелляцию. По его мнению, в деле отсутствуют доказательства о его причастности к преступлению.

Булихова отметила, что против директора ООО «Спецэлектромонтаж» также было возбуждено уголовное дело, однако он скончался. Для завершения строительства дома органы исполнительной власти на аукционе выбрали нового подрядчика, который счел необходимым провести строительную экспертизу для оценки состояния здания.

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