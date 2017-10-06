Страшное ДТП на трассе в РТ: столкнулись две «легковушки» и грузовик, три человека погибли
В пятницу утром недалеко от села Сорочьи Горы
В пятницу утром недалеко от села Сорочьи Горы
— На трассе столкнулись грузовик «Сканиа» и два легковых автомобиля «Мицубиси» и «Дэу Джентра», — сообщили в МЧС.
Как сообщили в Минздраве РТ, в результате ДТП погибли три человека.
— Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в РКБ, трехлетний ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в ДРКБ. На место ДТП выезжали врачебная и фельдшерская бригады