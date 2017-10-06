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16:21 (мск), источник: Prokazan.ru

Страшное ДТП на трассе в РТ: столкнулись две «легковушки» и грузовик, три человека погибли

В пятницу утром недалеко от села Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого три человека погибли, еще трое получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

 — На трассе столкнулись грузовик «Сканиа» и два легковых автомобиля «Мицубиси» и «Дэу Джентра», — сообщили в МЧС.

Как сообщили в Минздраве РТ, в результате ДТП погибли три человека.

 — Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в РКБ, трехлетний ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в ДРКБ. На место ДТП выезжали врачебная и фельдшерская бригады Рыбно-Слободской скорой медицинской помощи и фельдшерская бригада Лаишевской скорой медицинской помощи, — сказали в ведомстве.

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