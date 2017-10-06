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17:19 (мск), источник: Kommersant.uz

В результате драки в юридическом колледже погиб 17-летний студент

Сегодня, 6 октября, примерно в 10:04 на территории Ташкентского юридического колледжа произошел конфликт между студентами учебного заведения, который закончился поножовщиной.

В результате скончался 17-летний парень.

Ссора возникла между учащимися 3-го курса Саидкамроном Саидвохидовым, Асадбеком Парпибоевым и Рахматиллой Ёркориевым.

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В то время как студенты выясняли отношения, 17-летний Саидкамрон Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению Парпибоеву и Ёркориеву.

Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, Асадбек Парпибоев скончался от большой кровопотери.

Рахматилле Ёркориеву в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, и он отправлен домой.

По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной ст. 104 часть 3 пункт «д» УК («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

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