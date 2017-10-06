В результате драки в юридическом колледже погиб 17-летний студент
Сегодня, 6 октября, примерно в 10:04 на территории Ташкентского юридического колледжа произошел конфликт между студентами учебного заведения, который закончился поножовщиной.
Сегодня, 6 октября, примерно в 10:04 на территории Ташкентского юридического колледжа произошел конфликт между студентами учебного заведения, который закончился поножовщиной.
В результате скончался 17-летний парень.
Ссора возникла между учащимися 3-го курса Саидкамроном Саидвохидовым, Асадбеком Парпибоевым и Рахматиллой Ёркориевым.
В то время как студенты выясняли отношения, 17-летний Саидкамрон Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению Парпибоеву и Ёркориеву.
Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, Асадбек Парпибоев скончался от большой кровопотери.
Рахматилле Ёркориеву в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, и он отправлен домой.
По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной ст. 104 часть 3 пункт «д» УК («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).