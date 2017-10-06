Экс-глава сельского поселения под Воронежем получил 9 лет колонии строгого режима
Такой срок за коррупционные преступления в регионе дали впервые.
Такой срок за коррупционные преступления в регионе дали впервые.
Рамонский суд признал бывшего главу Березовского сельского поселения Рамонского района Юрия Кобылкина виновным в трёх эпизодах и приговорил к 9 годам колонии строгого режима и к 2 млн рублей штрафа.
Юрий Кобылкин оказался на скамье подсудимых за взятки на сумму 600 тыс. рублей. При этом таких больших сроков в регионе за коррупционные преступления чиновникам ещё не давали.
По версии следствия, Юрий Кобылкин брал деньги с льготников за выделение участков, которые тем по закону полагались бесплатно. В ноябре 2015 года жительница села написала главе заявление с просьбой предоставить участки ее матери, ветерану труда, и
При этом на следствии Кобылкин категорически отказался признавать вину и давать показания. На его имущество стоимостью 2 млн рублей суд по ходатайству следователя наложил арест.
Пока шло расследование, Кобылкина отстранили от должности, но по велению Совета народных депутатов глава вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Так Кобылкин оказался обвиняемым и потерпевшим в одном лице. Однако ненадолго — после вмешательства прокуратуры Кобылкин ушёл с поста главы.