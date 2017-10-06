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16:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экс-глава сельского поселения под Воронежем получил 9 лет колонии строгого режима

Такой срок за коррупционные преступления в регионе дали впервые.

Источник: Вести - Воронеж

Рамонский суд признал бывшего главу Березовского сельского поселения Рамонского района Юрия Кобылкина виновным в трёх эпизодах и приговорил к 9 годам колонии строгого режима и к 2 млн рублей штрафа. Экс-чиновник также не сможет три года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда в пятницу, 6 октября.

Юрий Кобылкин оказался на скамье подсудимых за взятки на сумму 600 тыс. рублей. При этом таких больших сроков в регионе за коррупционные преступления чиновникам ещё не давали.

По версии следствия, Юрий Кобылкин брал деньги с льготников за выделение участков, которые тем по закону полагались бесплатно. В ноябре 2015 года жительница села написала главе заявление с просьбой предоставить участки ее матери, ветерану труда, и внучке-сироте, которую женщина взяла под опеку. Кобылкин запросил у заявительницы за два участка 400 тыс. рублей. Она же привела к чиновнику знакомого — ветерана боевых действий. Так чиновник получил за выделение трех бесплатных участков 600 тыс. рублей.

При этом на следствии Кобылкин категорически отказался признавать вину и давать показания. На его имущество стоимостью 2 млн рублей суд по ходатайству следователя наложил арест.

Пока шло расследование, Кобылкина отстранили от должности, но по велению Совета народных депутатов глава вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Так Кобылкин оказался обвиняемым и потерпевшим в одном лице. Однако ненадолго — после вмешательства прокуратуры Кобылкин ушёл с поста главы.

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