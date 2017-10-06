СНБ провела рейды против валютчиков в Сурхандарье

Источник: Podrobno.uz

В ходе одной из них при попытке обмена 2400 долларов США на 19,6 миллиона сумов с поличным были задержаны жители Денауского района — ранее судимый 34-летний Зунур Баротов и 42-летний Фахриддин Рузикулов. Их противоправные деяния процессуально оформлены, а валютная наличность изъята в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, оперативники задержали с поличным в момент продажи 2 тысяч долларов за 16,3 миллиона сумов жителя Сарыасийского района 35-летнего Жамшида Ходиева.

«В процессе обыска задержанного при нем было обнаружено еще 50 долларов и 19050 российских рублей. В ходе дознания стало известно, что это уже не первое подобное противоправное деяние со стороны Ходиева. Ранее он привлекался за совершение аналогичного преступления к административной ответственности», — рассказал представитель СНБ.