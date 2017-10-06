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18:06 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ провела рейды против валютчиков в Сурхандарье

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Оперативники Службы национальной безопасности совместно с представителями Департамента при Генпрокуратуре провели ряд спецопераций по пресечению деятельности незаконных торговцев валютой в Сурхандарьинской области.

Источник: Podrobno.uz

В ходе одной из них при попытке обмена 2400 долларов США на 19,6 миллиона сумов с поличным были задержаны жители Денауского района — ранее судимый 34-летний Зунур Баротов и 42-летний Фахриддин Рузикулов. Их противоправные деяния процессуально оформлены, а валютная наличность изъята в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, оперативники задержали с поличным в момент продажи 2 тысяч долларов за 16,3 миллиона сумов жителя Сарыасийского района 35-летнего Жамшида Ходиева.

«В процессе обыска задержанного при нем было обнаружено еще 50 долларов и 19050 российских рублей. В ходе дознания стало известно, что это уже не первое подобное противоправное деяние со стороны Ходиева. Ранее он привлекался за совершение аналогичного преступления к административной ответственности», — рассказал представитель СНБ.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении всех фигурантов дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.

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