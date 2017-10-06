Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом

В поселке Лукерьино Коломенского района Подмосковья в ДТП с пассажирским автобусом погибли, по предварительной информации, шесть человек, сообщил РБК дежурный главного управления МВД по Московской области Дмитрий Крысан. «Перевернулся рейсовый автобус в результате опрокидывания. Всего в автобусе находились 39 человек», — рассказал он, отметив, что автобус ехал по маршруту Озеры — Москва. На данный момент 24 человека госпитализированы, заявили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Доставляют всех в Коломенскую ЦРБ. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.



По словам Крысана, на месте аварии работают сотрудники полиции и ГИБДД, который выясняют обстоятельства аварии.



В управлении МЧС по Московской области РБК сообщили, что сигнал о ДТП поступил от очевидца в экстренную службу в 15:25 мск, а к ликвидации последствий инцидента в Лукерьино привлечено более 50 человек и около 20 единиц техники.