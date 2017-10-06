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16:22 (мск), источник: ТАСС

Вирус ящура в Башкирии удалось локализовать

В населенных пунктах, где были выявлены очаги заболевания, уничтожат около 400 голов крупного рогатого скота.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Вирус ящура в Башкирии удалось локализовать в очагах его появления, в населенных пунктах будет уничтожено около 400 животных. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Башкирии Линар Зиганшин.

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Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура

Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Нур», а также селах Ярмухаметово и Урмекево.

«Вирус считается локализованным в данных очагах, дальнейшее распространение не прогнозируется», — сказал он, добавив, что поголовье в населенных пунктах будет уничтожено, это «порядка 400 голов крупного рогатого скота».

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса.

По данным местных властей, животные в населенных пунктах «будут ликвидированы в обязательном порядке», а их хозяева получат денежную компенсацию. Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит.

Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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