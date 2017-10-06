Вирус ящура в Башкирии удалось локализовать
В населенных пунктах, где были выявлены очаги заболевания, уничтожат около 400 голов крупного рогатого скота.
В населенных пунктах, где были выявлены очаги заболевания, уничтожат около 400 голов крупного рогатого скота.
УФА, 6 октября. /ТАСС/. Вирус ящура в Башкирии удалось локализовать в очагах его появления, в населенных пунктах будет уничтожено около 400 животных. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Башкирии Линар Зиганшин.
Очаги заболевания были выявлены на территории
«Вирус считается локализованным в данных очагах, дальнейшее распространение не прогнозируется», — сказал он, добавив, что поголовье в населенных пунктах будет уничтожено, это «порядка 400 голов крупного рогатого скота».
Ранее сообщалось, что
По данным местных властей, животные в населенных пунктах «будут ликвидированы в обязательном порядке», а их хозяева получат денежную компенсацию. Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит.
Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе