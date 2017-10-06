Подозреваемого в попытке убийства таксиста на Дону задержали в Дагестане
Подозреваемого в попытке убийства таксиста в Ростовской области задержали в Дагестане, сообщает областное следственное управление СКР.
Подозреваемого в попытке убийства таксиста в Ростовской области задержали в Дагестане, сообщает областное следственное управление СКР.
По данным следствия, 29 сентября 2017 года дороге Котельниково — Песчанокопское 25-летний житель Дагестана в ходе конфликта с водителем такси
Таксист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый в преступлении был задержан в Дагестане и доставлен в Ростовскую область.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).