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17:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в попытке убийства таксиста на Дону задержали в Дагестане

Подозреваемого в попытке убийства таксиста в Ростовской области задержали в Дагестане, сообщает областное следственное управление СКР.

По данным следствия, 29 сентября 2017 года дороге Котельниково — Песчанокопское 25-летний житель Дагестана в ходе конфликта с водителем такси из-за неоплаты проезда нанес ему 14 ножевых ударов, затем вытолкнул из машины и уехал.

Таксист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый в преступлении был задержан в Дагестане и доставлен в Ростовскую область.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

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