В деревне Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Погост-Загородский Пинского района введен карантин из-за бешеной лисы, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Пинской районной ветеринарной станции Борис Коптюх.
В населенном пункте лисица появилась 27 сентября. Хозяину одного из подворий удалось отловить незваную гостью. У дикого животного был отобран биологический материал, который отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Там диагноз подтвердился: лиса была больна бешенством.
В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами решением райисполкома в деревне введен карантин на два месяца. Специалисты ветеринарной службы провели подворный обход с целью информирования населения и вакцинации домашних животных. Коммунальной службе поручено отлавливать бродячих животных на территории Загородского сельского совета.
Это первый случай выявления больного бешенством животного в Пинском районе. В самом же Пинске только за сентябрь были зафиксированы три случая появления дикого животного в черте города. С 18 сентября карантин был введен в северной части города из-за бешеной лисы, выловленной в гаражном кооперативе по ул. Интернациональная. Спустя пять дней больной бешенством хорек был найден на ул. Клары Цеткин. А 25 сентября на одном из предприятий по ул. Калиновского была обнаружена дикая лиса, которая загрызла бродячего кота и покусала бродячую собаку.