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16:30 (мск), источник: БЕЛТА

Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Минске

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД совместно со следователями, в течение нескольких часов установлен подозреваемый — неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района, который задержан.

Источник: БЕЛТА

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружили на ул. Васнецова в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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Во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД совместно со следователями, в течение нескольких часов установлен подозреваемый — неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района, который задержан, проинформировала Юлия Гончарова.

«Следователями проведен его допрос, выясняются мотивы совершения преступления. Устанавливается возможная причастность иных лиц. Также проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе четыре осмотра места происшествия, в ходе которых экспертами были изъяты следы рук, обуви, личные вещи, биологические следы, ноутбук. Кроме того, допрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшей», — рассказала официальный представитель СК.

Для установления обстоятельств убийства, а также точной причины смерти девушки назначен комплекс экспертных исследований, проведение которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 139 («Убийство») Уголовного кодекса.

Уголовное дело по факту убийства возбуждено и расследуется УСК по Минску. По данным следствия, 5 октября около 22.00 водитель такси, проезжая мимо, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку. Когда таксист остановился, тот поспешил скрыться, оставив тело на земле. Очевидец обнаружил, что девушка не подает признаков жизни, и сообщил о случившемся в правоохранительные органы и скорую помощь.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть девушки носит криминальный характер. Спустя некоторое время была установлена и ее личность — это 21-летняя уроженка Гомельской области, работавшая в Минске.

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