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17:55 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан пока не подтвердил гибель своих граждан в Конго

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.30 сентября 2017 года в Киншасе потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, в результате которого погибли граждане России, Украины и Узбекистана, которые работали в ДРК по частному контракту.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министерство обороны Демократической Республики Конго (ДРК).

«Для подтверждения факта гибели в ДРК гражданина Узбекистана Посольство Узбекистана в Каире поддерживает постоянную связь с посольством Демократической Республики Конго», — отметила пресс-служба МИД.

Ранее появлялась информация о том, что самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и упал. В местных СМИ сообщалось, что предполагаемая причина катастрофы — техническая неполадка.

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