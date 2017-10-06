Узбекистан пока не подтвердил гибель своих граждан в Конго
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.30 сентября 2017 года в Киншасе потерпел крушение
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.30 сентября 2017 года в Киншасе потерпел крушение
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министерство обороны Демократической Республики Конго (ДРК).
«Для подтверждения факта гибели в ДРК гражданина Узбекистана Посольство Узбекистана в Каире поддерживает постоянную связь с посольством Демократической Республики Конго», — отметила
Ранее появлялась информация о том, что самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и упал. В местных СМИ сообщалось, что предполагаемая причина катастрофы — техническая неполадка.