Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Суд ответил лишенной медали российской олимпийской чемпионке
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Песков ответил на слова о переделке Кремля для короля Сальмана
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12184-й праздник пива «Октоберфест»
17:36 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре эвакуировали детскую поликлинику в Юбилейном микрорайоне

В Юбилейном микрорайоне Краснодара днем 6 октября провели эвакуацию посетителей и сотрудников детской поликлиники № 9.

Источник: ЮГА.ру

В 13:00 поступило сообщение об обнаружении подозрительного пакета.

«На место выехали сотрудники полиции. Для обеспечения безопасности провели эвакуацию всех людей, находившихся в учреждении. Кинологи обследовали территорию и не обнаружили опасных предметов», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, накануне девять краснодарских школ эвакуировали из-за сообщения об обнаружении опасных устройств. Все сообщения оказались ложными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Шесть человек погибли в Подмосковье в аварии с автобусом
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России Предсказать, кто выйдет с первых минут на матч с Южной Кореей, не взялся бы даже осьминог Пауль, будь он жив. И это одна из интриг игры
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь