В Краснодаре эвакуировали детскую поликлинику в Юбилейном микрорайоне
В Юбилейном микрорайоне Краснодара днем 6 октября провели эвакуацию посетителей и сотрудников детской поликлиники № 9.
В Юбилейном микрорайоне Краснодара днем 6 октября провели эвакуацию посетителей и сотрудников детской поликлиники № 9.
В 13:00 поступило сообщение об обнаружении подозрительного пакета.
«На место выехали сотрудники полиции. Для обеспечения безопасности провели эвакуацию всех людей, находившихся в учреждении. Кинологи обследовали территорию и не обнаружили опасных предметов», — рассказали порталу Юга.ру в
Как сообщали Юга.ру, накануне девять краснодарских школ эвакуировали