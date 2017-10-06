В петербургском метро нашли пропавшую в Москве 16-летнюю девочку
Беглянка ушла из дома и уехала в Северную столицу.
Беглянка ушла из дома и уехала в Северную столицу.
В Петербурге нашли 16-летнюю девочку, пропавшую в Москве, передает MR7.ru. Беглянку обнаружили на станции метро «Петроградская».
Со стражами порядка связались коллеги из правоохранительных органов Мытищ. Они рассказали, что девочка живет в Москве. Некоторое время назад она ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор было неизвестно.
В ближайшее время беглянка отправится домой, в столицу.