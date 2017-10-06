В петербургском метро нашли пропавшую в Москве 16-летнюю девочку

По предварительным данным, в подземке девочке стало плохо, и ей понадобилась медицинская помощь. О случившемся стало известно полиции.

По предварительным данным, в подземке девочке стало плохо, и ей понадобилась медицинская помощь. О случившемся стало известно полиции.

Со стражами порядка связались коллеги из правоохранительных органов Мытищ. Они рассказали, что девочка живет в Москве. Некоторое время назад она ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор было неизвестно.