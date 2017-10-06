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17:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В петербургском метро нашли пропавшую в Москве 16-летнюю девочку

Беглянка ушла из дома и уехала в Северную столицу.

В Петербурге нашли 16-летнюю девочку, пропавшую в Москве, передает MR7.ru. Беглянку обнаружили на станции метро «Петроградская».

По предварительным данным, в подземке девочке стало плохо, и ей понадобилась медицинская помощь. О случившемся стало известно полиции.

Со стражами порядка связались коллеги из правоохранительных органов Мытищ. Они рассказали, что девочка живет в Москве. Некоторое время назад она ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор было неизвестно.

В ближайшее время беглянка отправится домой, в столицу.

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