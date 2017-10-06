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17:54 (мск), источник: РБК

В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре вокзала

В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре железнодорожных вокзала. За день 6 октября после звонков о минировании были эвакуированы десятки зданий. По данным ФСБ, за «телефонным терроризмом» стоят четыре россиянина.

Источник: Агентство «Москва»
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Мособлдуму эвакуировали после звонка о минировании

Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК об эвакуации четырех вокзалов в Москве.

Казанский, Курский, Белорусский и частично Киевский вокзалы [эвакуированы]. [Поступил] анонимный звонок на телефон 02 о минировании вокзалов.
Тимур Соцкий
Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД

«На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет», — пояснил Соцкий.

Десятки сообщений об эвакуации начали поступать в различные столичные учреждения с самого утра — с 9:52 мск в течение часа поступило 26 сообщений об угрозе взрыва. Среди объектов, о минировании которых сообщали анонимы, были школы, детские сады и административные здания. Из-за звонков пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.

Анонимные звонки о минировании поступили и в три Московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Жуковский — однако во всех трех случаях эта информация не подтвердилась, а аэропорты продолжили работу в штатном режиме.

Около 17:30 из-за «телефонных террористов» была эвакуирована гостиница Marriott Grand Hotel на Тверской.

Полиции также пришлось проверить сразу несколько крупных торговых центров -«Атриум» на Земляном валу, «IKEA Теплый стан», «Мега Белая дача» и «Океания» на Кутузовском проспекте.

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