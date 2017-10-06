В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре вокзала

Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК об эвакуации четырех вокзалов в Москве.
Казанский, Курский, Белорусский и частично Киевский вокзалы [эвакуированы]. [Поступил] анонимный звонок на телефон 02 о минировании вокзалов.
Тимур СоцкийПресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД
«На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет», — пояснил Соцкий.
Десятки сообщений об эвакуации начали поступать в различные столичные учреждения с самого утра — с 9:52 мск в течение часа поступило 26 сообщений об угрозе взрыва. Среди объектов, о минировании которых сообщали анонимы, были школы, детские сады и административные здания. Из-за звонков пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.
Анонимные звонки о минировании поступили и в три Московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Жуковский — однако во всех трех случаях эта информация не подтвердилась, а аэропорты продолжили работу в штатном режиме.
Около 17:30 из-за «телефонных террористов» была эвакуирована гостиница Marriott Grand Hotel на Тверской.
Полиции также пришлось проверить сразу несколько крупных торговых центров -«Атриум» на Земляном валу, «IKEA Теплый стан», «Мега Белая дача» и «Океания» на Кутузовском проспекте.