В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре вокзала

Источник: Агентство «Москва»

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Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК об эвакуации четырех вокзалов в Москве.

Казанский, Курский, Белорусский и частично Киевский вокзалы [эвакуированы]. [Поступил] анонимный звонок на телефон 02 о минировании вокзалов. Тимур Соцкий Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД

«На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет», — пояснил Соцкий.

Десятки сообщений об эвакуации начали поступать в различные столичные учреждения с самого утра — с 9:52 мск в течение часа поступило 26 сообщений об угрозе взрыва. Среди объектов, о минировании которых сообщали анонимы, были школы, детские сады и административные здания. Из-за звонков пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.

Анонимные звонки о минировании поступили и в три Московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Жуковский — однако во всех трех случаях эта информация не подтвердилась, а аэропорты продолжили работу в штатном режиме.

Около 17:30 из-за «телефонных террористов» была эвакуирована гостиница Marriott Grand Hotel на Тверской.