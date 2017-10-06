32-летняя женщина пропала в ВКО
В поселке Белоусовка ушла из дома и не вернулась 32-летняя Оксана Ошлокова. Родные, друзья и полицейские разыскивают девушку с середины сентября, пишет
В поселке Белоусовка ушла из дома и не вернулась 32-летняя Оксана Ошлокова. Родные, друзья и полицейские разыскивают девушку с середины сентября, пишет
По словам близких Оксаны, она вышла из дома без мобильного телефона и пропала.
В ДВД сообщили, что по факту пропажи человека заведено дело. Полицейские активно ведут розыскные мероприятия.
Рост Оксаны составляет 160 см, она среднего телосложения, имеется шрам на переносице.
Родные просят всех неравнодушных оказать содействие в ее поисках.
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