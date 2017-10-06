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18:09 (мск), источник: 36on.ru

Задержанный за нападение на женщин рецидивист оказался причастен к 7 грабежам

Воронежская полиция установила причастность к совершению еще четырех преступлений воронежца, ранее задержанного за серию грабежей.

Напомним, накануне сообщалось, что задержанный проходит подозреваемым по трем эпизодам нападения на женщин в разных районах города. Во всех случаях он открыто отбирал у женщин ценности, угрожая им осколком бутылки.

В настоящее время установлено, что грабитель совершил еще как минимум четыре нападения — потерпевшими во всех этих случаях также были женщины.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 162 «Разбой» и 161"Грабеж Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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