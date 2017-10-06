Источник: в Пензе мужчина захватил двух заложниц
ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
«По предварительной информации, мужчина в центре Пензы захватил трех женщин. Одной из них удалось убежать. Две женщины остаются в заложниках. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ», — сказал он.
В Росгвардии ТАСС подтвердили факт захвата заложников. «Информация о заложниках поступила, предварительно, речь идет не о квартире, а об общественном месте, здание оцеплено силами полиции и Росгвардии, дальнейшая информация уточняется», — сообщил ТАСС представитель Росгвардии в регионе Денис Кастрюков.