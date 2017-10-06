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22:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк, который пропал 27 сентября, найден погибшим

Мужчину обнаружили сегодня недалеко от дома, в котором он жил.

В Перми найден погибшим 35-летний местный житель, который пропал 27 сентября. Его тело нашли в Мотовилихинском районе на улице Ивановской, недалеко от дома, в котором он жил. Мужчину обнаружил местный житель, и сообщил об этом в полицию. Проверку обстоятельств произошедшего проведёт Следственный комитет. Причины гибели молодого человека установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина в тот день ушёл из дома вечером, встретился с другом, зашёл в гости брату, и отправился домой к жене и ребёнку, но не добрался. Около 20.30 супруга получила от него прощальное СМС-сообщение.

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