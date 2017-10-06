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20:20 (мск), источник: РИА Новости

После ДТП под Владимиром возбудили дело о незаконной миграции

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следователи возбудили дело об организации незаконной миграции после крупного ДТП под Владимиром, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА Новости

В ночь на пятницу вблизи станции «Покров» в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись автобус и пассажирский поезд «Петербург — Нижний Новгород». В автобусе были граждане Узбекистана. Погибли 17 человек, в том числе ребенок. Четыре человека находятся в реанимации, в том числе двое детей.

В сообщении прокуратуры отмечается, что неустановленные лица организовали въезд в Россию пассажиров автобуса — граждан Узбекистана — без оформления миграционных документов, за «денежное вознаграждение в пять тысяч рублей с каждого пассажира».

«Таким образом, в действиях лиц, организовавших незаконный въезд, пребывание, транзитный проезд в Россию граждан республики Узбекистан, содержатся признаки преступления… «организация незаконной миграции», — говорится в сообщении.

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