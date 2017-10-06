После ДТП под Владимиром возбудили дело о незаконной миграции

В ночь на пятницу вблизи станции «Покров» в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись автобус и пассажирский поезд «Петербург — Нижний Новгород». В автобусе были граждане Узбекистана. Погибли 17 человек, в том числе ребенок. Четыре человека находятся в реанимации, в том числе двое детей.