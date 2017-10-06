В Омске полицейская машина врезалась в маршрутку
Очевидцы утверждают, что виноват водитель полицейской «Газели», не уступивший дорогу микроавтобусу.
Очевидцы утверждают, что виноват водитель полицейской «Газели», не уступивший дорогу микроавтобусу.
Авария произошла сегодня в
В итоге «Газель» УМВД получила серьезные повреждения: полностью разбита передняя часть с правой стороны, слетели фары, помят капот. Настолько значительный ущерб получила маршрутка № 568, не уточняется. О пострадавших данных нет.
Пользователи заметили, что с полицейской машины успели снять номера.
— Таки и водитель был уволен из органов ещё вчера, — шутят в комментариях.