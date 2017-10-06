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22:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омске полицейская машина врезалась в маршрутку

Очевидцы утверждают, что виноват водитель полицейской «Газели», не уступивший дорогу микроавтобусу.

Авария произошла сегодня в Порт-Артуре. На пересечении улиц 4-й Электровозной и Воровского полицейская машина, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество маршрутке, сообщают в группе REGIK55.

В итоге «Газель» УМВД получила серьезные повреждения: полностью разбита передняя часть с правой стороны, слетели фары, помят капот. Настолько значительный ущерб получила маршрутка № 568, не уточняется. О пострадавших данных нет.

Пользователи заметили, что с полицейской машины успели снять номера.

— Таки и водитель был уволен из органов ещё вчера, — шутят в комментариях.

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