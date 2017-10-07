Таможня пресекла попытку провоза самой крупной суммы валюты за 2 года
С начала 2017 года брестские таможенники предотвратили свыше 60 попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств.
С начала 2017 года брестские таможенники предотвратили свыше 60 попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств.
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Россиянин пытался провезти через
Гражданин России следовал поездом «Варшава — Москва» через республиканский пункт таможенного оформления «Брест-Центральный». Во время опроса мужчина сказал таможенникам, что не везет товары и наличные деньги, подлежащие таможенному декларированию.
Сотрудник Брестской таможни осмотрел багаж россиянина и в его дорожном чемодане обнаружил незадекларированные 100 тысяч долларов США, более 140 тысяч евро, и еще четыре тысячи евро были найдены среди личных вещей мужчины.
Общая сумма провозимой без декларирования валюты составила свыше 270 тысяч долларов США.
«Данная сумма более чем в 25 раз превышала сумму наличных денежных средств, разрешенную законодательством (10 000$) к перемещению через границу без декларирования», — рассказали в таможне.
В отношении гражданина России 6 октября было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси («Контрабанда»).
С начала текущего года сотрудники Брестской таможни пресекли более 60 попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств.