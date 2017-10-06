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21:24 (мск), источник: ТАСС

Сообщения о «минировании» четырех спорткомплексов в Москве проверяет полиция

Всего в правоохранительные органы Москвы 6 октября поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Кинологи проверяют сообщения об угрозах взрыва в колледже олимпийского резерва, Ледовом дворце “Крылатское”, спорткомплексах “Олимпийский” и “Лужники”. Из зданий проведена эвакуация.

В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России за все время, начиная с 11 сентября. Она началась с 09:52 мск, в правоохранительные органы поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва, были эвакуированы более 100 тыс. человек.

Среди «заминированных» объектов были все четыре аэропорта Московского авиаузла, пять вокзалов — Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский, четыре гостиницы, более 20 торговых центров, более 20 школ, а также детские сады и районные управы.
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Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

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