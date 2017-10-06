Сообщения о «минировании» четырех спорткомплексов в Москве проверяет полиция
Всего в правоохранительные органы Москвы 6 октября поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва.
Всего в правоохранительные органы Москвы 6 октября поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва.
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в четырех спортивных объектах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Кинологи проверяют сообщения об угрозах взрыва в колледже олимпийского резерва, Ледовом дворце “Крылатское”, спорткомплексах “Олимпийский” и “Лужники”. Из зданий проведена эвакуация.
В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России за все время, начиная с 11 сентября. Она началась с 09:52 мск, в правоохранительные органы поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва, были эвакуированы более 100 тыс. человек.
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