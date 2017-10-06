Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Стрельба в Лас-Вегасе
23:40 (мск), источник: Sputnik.by

Названа предварительная причина смерти девушки в Минске — удушение

Задержан подозреваемый — им оказался нигде не работающий житель Ошмянского района, ровесник своей жертвы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Эксперты установили, что найденная накануне на улице Васнецова в Минске 21-летняя девушка предположительно умерла от удушения, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Читайте также
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Минске

Инцидент произошел в минувший четверг. В районе 22 часов водитель такси, проезжая по улице Ванеева в Заводском районе, увидел, как прохожий тащил девушку. Водитель остановился, а мужчина, заметив это, бросил тело на землю и убежал. На место были вызваны скорая и милиция.

«Медики констатировали смерть предварительно от удушения», — прозвучало в эфире телевидения.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что подозреваемый задержан. Им оказался ровесник убитой, уроженец Ошмянского района Гродненской области.

«В Минске проживал, нигде он не работал. Сейчас с ним проводятся следственные действия, он допрошен. В том числе следствие основательно изучает и мотив совершения данного преступления», — сказала специалист.

Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси «Убийство».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 СК: в Могилевской области обнаружены два погибших младенца
Чья улыбка всех милей?
США призвали Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
В Каталонии объявили окончательные результаты референдума
Силуанов рассказал об опасности увлечения оборонными расходами
Телекомпания ВИD сменила пугавшую всех 30 лет заставку
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
«Сибирь» не сдюжила: СКА побил рекорд «Авангарда» Петербуржские армейцы добыли непростую победу над новосибирцами и продлили победную серию до девятнадцати матчей
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь