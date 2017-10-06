Названа предварительная причина смерти девушки в Минске — удушение

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Эксперты установили, что найденная накануне на улице Васнецова в Минске 21-летняя девушка предположительно умерла от удушения, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

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Инцидент произошел в минувший четверг. В районе 22 часов водитель такси, проезжая по улице Ванеева в Заводском районе, увидел, как прохожий тащил девушку. Водитель остановился, а мужчина, заметив это, бросил тело на землю и убежал. На место были вызваны скорая и милиция.

«Медики констатировали смерть предварительно от удушения», — прозвучало в эфире телевидения.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что подозреваемый задержан. Им оказался ровесник убитой, уроженец Ошмянского района Гродненской области.

«В Минске проживал, нигде он не работал. Сейчас с ним проводятся следственные действия, он допрошен. В том числе следствие основательно изучает и мотив совершения данного преступления», — сказала специалист.