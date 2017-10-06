Названа предварительная причина смерти девушки в Минске — удушение
Задержан подозреваемый — им оказался нигде не работающий житель Ошмянского района, ровесник своей жертвы.
Задержан подозреваемый — им оказался нигде не работающий житель Ошмянского района, ровесник своей жертвы.
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Эксперты установили, что найденная накануне на улице Васнецова в Минске 21-летняя девушка предположительно умерла от удушения, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
Инцидент произошел в минувший четверг. В районе 22 часов водитель такси, проезжая по улице Ванеева в Заводском районе, увидел, как прохожий тащил девушку. Водитель остановился, а мужчина, заметив это, бросил тело на землю и убежал. На место были вызваны скорая и милиция.
«Медики констатировали смерть предварительно от удушения», — прозвучало в эфире телевидения.
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что подозреваемый задержан. Им оказался ровесник убитой, уроженец Ошмянского района Гродненской области.
«В Минске проживал, нигде он не работал. Сейчас с ним проводятся следственные действия, он допрошен. В том числе следствие основательно изучает и мотив совершения данного преступления», — сказала специалист.
Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси «Убийство».