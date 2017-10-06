Прокуратура: погибшие в ДТП узбекистанцы были нелегальными мигрантами

«Неустановленным лицом был организован транзит иностранных граждан, при этом их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета при условии получения денежного вознаграждения 5 тыс. рублей с каждого пассажира», — сообщается на сайте прокуратуры.
Таким образом, в действиях лиц, организовавших незаконный въезд, пребывание, транзитный проезд в России граждан Узбекистана, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По данному факту Восточной транспортной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». По последним данным СК России, погибли 17 человек, 16 из которых граждане Узбекистана. В реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.