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22:49 (мск), источник: Podrobno.uz

Прокуратура: погибшие в ДТП узбекистанцы были нелегальными мигрантами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Восточная транспортная прокуратура выявила факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан — пассажиров автобуса марки Mersedes, который сегодня столкнулся с поездом на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области.

Источник: Podrobno.uz

«Неустановленным лицом был организован транзит иностранных граждан, при этом их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета при условии получения денежного вознаграждения 5 тыс. рублей с каждого пассажира», — сообщается на сайте прокуратуры.

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Таким образом, в действиях лиц, организовавших незаконный въезд, пребывание, транзитный проезд в России граждан Узбекистана, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данному факту Восточной транспортной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». По последним данным СК России, погибли 17 человек, 16 из которых граждане Узбекистана. В реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.

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