Прокуратура: погибшие в ДТП узбекистанцы были нелегальными мигрантами

Источник: Podrobno.uz

«Неустановленным лицом был организован транзит иностранных граждан, при этом их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета при условии получения денежного вознаграждения 5 тыс. рублей с каждого пассажира», — сообщается на сайте прокуратуры.

Читайте также МИД Узбекистана подтвердил гибель своих граждан в ДТП под Владимиром

Таким образом, в действиях лиц, организовавших незаконный въезд, пребывание, транзитный проезд в России граждан Узбекистана, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данному факту Восточной транспортной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.